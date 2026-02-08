ГАИ Башкирии за сутки выявила более 1400 нарушений ПДД

Госавтоинспекция республики подвела итоги профилактических рейдов, проведенных в минувшие сутки. Всего было выявлено более 1400 нарушений ПДД.

Так, инспекторы ДПС задержали 47 водителей, из которых 4 человека сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Также выявлены другие грубые нарушения: 7 человек управляли транспортом, будучи лишенными водительских прав, а 20 водителей совершили выезд на встречную полосу в запрещенных местах. Кроме того, зафиксировано 45 фактов нарушения правил перевозки детей-пассажиров.