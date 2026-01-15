Девочка из Уфы покорила соцсети реалистичными куклами

15-летняя уфимка создаёт реалистичные куклы и набирает десятки миллионов просмотров в соцсетях. Заказами мастерица обеспечена на полгода вперёд. Её работы желают заполучить и клиенты из других стран. Основные покупатели – родители, которые хотят порадовать своих детей.

Кажется, в какой-то момент она и вправду распахнув глаза, заплачет, ища маму. Но эта малышка появилась на свет не спустя девять месяцев пребывания в утробе, а благодаря золотым рукам Миланы. Месяц работы потрачен на то, чтобы кукла была максимально похожа на живого ребёнка.

Куклы реборн поражают своей натуралистичностью, а кого-то даже пугают, но всё же поклонников куда больше: их заказывают и коллекционеры, и дети. Милана увлеклась этим пять лет назад. Среди мастеров-реборнистов она самая юная, но чтобы прийти к такому уровню, пришлось преодолеть долгий путь.

А сейчас многих в шок повергает уже она. Милана сумела не только развиться как мастер, но и как блогер и маркетолог. В соцсетях у неё около 600 тысяч подписчиков. Её работы известны далеко за пределами страны, а заказы на куклы расписаны до июля. Поклонники творчества узнают даже на улице.

А создаёт работы, за которыми потом наблюдают сотни тысяч людей, Милана в своей комнате. Здесь оборудовано рабочее место, и здесь же она мечтает о будущем. Каждая её работа уникальна, близнецов не бывает.