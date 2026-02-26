В Уфе 10-летняя девочка проглотила магнитные шарики

В Уфе врачи больницы скорой помощи спасли 10-летнюю девочку с магнитными шариками в кишечнике.

Фото №1 - В Уфе 10-летняя девочка проглотила магнитные шарики

Ребёнка доставили в медицинское учреждение с сильными болями. Выяснилось, что неделей ранее девочка проглотила 7 магнитных шариков. Родители понадеялись, что игрушка выйдет естественным путём, однако за это время девочка проглотила ещё несколько шариков.

В пищеварительном тракте ребёнка обнаружили 12 магнитных элементов. Ситуация стала критической. Магнитные шарики притягиваются к друг другу в разных петлях кишечника и, как правило, вызывают некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит.

Экстренная операция позволила избежать трагических последствий.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ