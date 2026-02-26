В Уфе 10-летняя девочка проглотила магнитные шарики

Ребёнка доставили в медицинское учреждение с сильными болями. Выяснилось, что неделей ранее девочка проглотила 7 магнитных шариков. Родители понадеялись, что игрушка выйдет естественным путём, однако за это время девочка проглотила ещё несколько шариков.