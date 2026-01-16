В Уфе пенсионерка превратила подъезд в цветущий сад

Уфимская пенсионерка превратила подъезд в цветущий сад. Женщина высадила десятки растений, создав оазис прямо в многоэтажном доме. Соседи наслаждаются красотой и ароматами, не выходя из дома.

Дина Мусалимовна с трепетом рассказывает о своей коллекции цветов. В подъезде вырастила целый сад. Пенсионерка вынесла цветы, что были дома. Несколько лет она пересаживает ростки, благодаря которым появилось уже около ста растений.

Соседи помогают пенсионерке. Иногда поливают цветы, переносят землю и тяжелые горшки.