Редкое соединение Меркурия и Марса смогут увидеть жители Башкирии

18 января жители республики смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — соединения Меркурия и Марса. Самая быстрая планета Солнечной системы, Меркурий, в 07:38 по уфимскому времени пройдет всего в одном градусе южнее Красной планеты.

Как рассказали в уфимском планетарии, Меркурий станет третьей по близости к Солнцу планетой после Венеры и Марса. К сожалению, наблюдать соединение в реальном времени не удастся — оно произойдет на дневном небе.

21 января планета войдет в соединение с Солнцем, а 29 января «встретится» с Венерой. После этого Меркурий начнет удаляться от Солнца и станет виден на вечернем небе уже в середине февраля.