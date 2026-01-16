В 400 домах Башкирии сделают капитальный ремонт

В Башкирии в 2026 году намерены сделать капитальный ремонт почти в 400 домах. Идёт активная работа по формированию плана. На данные работы планируется затратить 4,5 млрд рублей.

Фото №1 - В 400 домах Башкирии сделают капитальный ремонт

Основные направления работ: ремонт крыш (267 домов), ремонт фасадов (4 дома), ремонт систем водоснабжения (13 домов), ремонт систем водоотведения (14 домов), ремонт систем электроснабжения (22 дома), ремонт систем теплоснабжения (11 домов), ремонт систем газоснабжения (2 дома). А также замена лифтов — 170 единиц в 70 домах.

В настоящее время министерство жилищно-коммунального хозяйства республики совместно с Фондом капремонта и администрациями муниципальных образований ведет работу по актуализации плана в части включения дополнительных домов на сумму 4,7 млрд рублей.

Фонд капитального ремонта РБ

Всего в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную до 2055 года, включено 17 тысяч 190 многоквартирных домов, общей площадью более 71 млн кв.м.

Пенальти
Медиа школа