В 400 домах Башкирии сделают капитальный ремонт

В Башкирии в 2026 году намерены сделать капитальный ремонт почти в 400 домах. Идёт активная работа по формированию плана. На данные работы планируется затратить 4,5 млрд рублей.
Основные направления работ: ремонт крыш (267 домов), ремонт фасадов (4 дома), ремонт систем водоснабжения (13 домов), ремонт систем водоотведения (14 домов), ремонт систем электроснабжения (22 дома), ремонт систем теплоснабжения (11 домов), ремонт систем газоснабжения (2 дома). А также замена лифтов — 170 единиц в 70 домах.
Всего в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную до 2055 года, включено 17 тысяч 190 многоквартирных домов, общей площадью более 71 млн кв.м.