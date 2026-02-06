В Башкирии ведётся ремонт музея Салавата Юлаева

Мы начали с обновления инженерных сетей, привели в порядок крышу, фасад. Потому что всё это было в удручающем состоянии. Сейчас приступили к отделочным работам. В следующем году благоустроим и прилегающую территорию, чтобы было красиво – это всё-таки парковая зона. Параллельно утвердили концепцию экспозиции, мы её существенно обновим, расширим содержательную часть. Это будет достойный, современный музей. Здесь же, в Малоязе, строим новый большой ФОК с бассейном и стадионом. Это достаточно большой населённый пункт, районный центр, но хорошего спортзала у жителей не было. Исправляем ситуацию. Работы идут динамично – стены подняли, в этом году зайдём внутрь, начнём отделку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан