В Башкирии аграрные колледжи получат федеральный грант

Аграрные колледжи Альшеевского и Баймакского районов получат федеральный грант. С 2026 года стартовала программа «Агропрофессионалитет», которая реализуется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Башкортостан вошёл в число 13 регионов, которым выделят дополнительное финансирование на развитие учебных заведений. Подробнее о программе и колледжах-участниках – в нашем сюжете.

Для студента это не просто росток смородины, а плод научного труда. Будущие агрономы фиксируют всё: от длины побега до корневых изменений, наблюдая за разными сортами растений.

Как никогда востребована и профессия ветеринара. В этих лабораториях будущие специалисты изучают анатомию животных и учатся накладывать швы при проведении операций.

В Аксеновском агропромышленном колледже Альшеевского района также готовят зоотехников, пчеловодов, технологов питания и даже садовников. С этого года учебное заведение стало участником программы «Агропрофессионалитет», в рамках которой получит федеральный грант. На деньги обновят образовательные корпуса, общежитие и закупят новое оборудование.

Из почти восьми десятков колледжей со всей страны отбор прошли только 18. Из них два – из Башкортостана. Федеральный грант получит и Зауральский агропромышленный колледж. За последние годы в учреждении за счёт республиканских средств уже привели в порядок учебные цеха и общежитие, теперь планируют обновить техническую базу.