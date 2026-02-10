В УГНТУ создают двигатели для аграрных и промышленных БПЛА

В рамках программы «Приоритет-2030» в Центре реверсивного инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического университета с прошлого года реализуется проект по разработке двухтактных двигателей для аграрных и промышленных БПЛА.

За основу были взяты зарубежные беспилотники, в конструкцию которых после 3D-сканирования и моделирования вносятся собственные разработки с улучшенными характеристиками. Также для повышения ресурса двигателей применяются износостойкие покрытия цилиндров.