В УГНТУ создают двигатели для аграрных и промышленных БПЛА

В рамках программы «Приоритет-2030» в Центре реверсивного инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического университета с прошлого года реализуется проект по разработке двухтактных двигателей для аграрных и промышленных БПЛА.
За основу были взяты зарубежные беспилотники, в конструкцию которых после 3D-сканирования и моделирования вносятся собственные разработки с улучшенными характеристиками. Также для повышения ресурса двигателей применяются износостойкие покрытия цилиндров.
Также на базе одной из кафедр нефтяного университета проходит обучение будущих операторов БПЛА. После окончания курса специалисты смогут управлять как военными, так и гражданскими дронами. Занятия проводятся в специальной аудитории, переоборудованной за счёт полученного гранта от университета.