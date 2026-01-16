В Башкирии идут работы по организации площадок для крещенских купаний

МЧС напоминает о правилах купания в светлый праздник Крещение Господне. В крещенскую ночь для безопасности граждан традиционно у купелей будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, спасатели и медики. Не допускается окунаться в необорудованных местах. А погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения может стать последним. Сейчас в республике идут работы по организации площадок. Так, в Уфе одна из них впервые за долгое время откроется на озере Кашкадан.

К украшению купели на озере Кашкадан привлекли команду профессиональных декораторов. Специалисты к работе подошли основательно, сначала изучив теорию. Традиция крещенских купаний, хоть и народная, но всё же связана с религией. Так, даже не все фигурки ангелов могут быть уместны, говорят декораторы.

Крещенские купания впервые за долгие годы пройдут на озере Кашкадан. В последний раз купель здесь устанавливали ещё до реконструкции, поэтому и к подготовке подошли с особым вниманием. Разработку проекта начали ещё задолго до первого снега.

В микрорайоне Сипайлово после 15-летнего строительства распахнул свои двери Храм Святой Блаженной Матроны Московской. Первое богослужение здесь состоялось в Рождество. В праздник Крещение Господне верующие также могут посетить его и прийти на раздачу священной воды. А вот купание в проруби – народная традиция, а не религиозная.

А решать, окунаться в прорубь или нет, нужно, ориентируясь на духовное и телесное состояние, говорят священнослужители. И в этом с ними согласны и врачи.