Радий Хабиров подписал указ по усилению безопасности образовательных организаций

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по усилению безопасности образовательных организаций в республике. Согласно документу, правительство региона совместно с межведомственным Советом общественной безопасности должно разработать комплекс мер по усилению их антитеррористической защищённости и безопасности, пропускного режима и охраны.

Также важно обеспечить свободный проезд на территорию автотранспорта правоохранительных органов, пожарно-спасательной техники и машин скорой помощи. Комплекс мер будет включать в себя проведение инструктажей по действиям в случае чрезвычайной ситуации, террористического акта или обнаружения подозрительных предметов, проверку состояния сигнализации, средств оповещения и связи.

Кроме того, правительство должно внести предложения по дополнительному финансированию охраны для образовательных организаций, относящихся к первой и второй категориям опасности, а также по закреплению в учреждениях образования заместителей руководителей, ответственных за профилактику деструктивного поведения учащихся, и установлению им дополнительной стимулирующей выплаты.

Министерство просвещения Башкортостана должно принять меры по усилению работы психологических служб в образовательных организациях и организовать обучение заместителей руководителей, ответственных за профилактику деструктивного поведения обучающихся. Администрациям районов и городов, а также руководству вузов республики рекомендуется принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и безопасности учебных заведений.