В Уфе открылись сельхозярмарки

В Уфе открылись первые в этом году сельхозярмарки. Были организованы три основные точки: на площадке по улице Рабкоров, 20, а также перед Дворцом спорта на улице Зорге и на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайской. Горожане и гости города могли приобрести продукты питания – преимущественно мясо, а также овощи и мёд напрямую от башкирских производителей.