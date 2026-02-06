В Уфе открылась выставка «390 лет утюгу»

В Музее истории Уфы открылась выставка к юбилею утюга. На ней представлены порядка 20 экспонатов из музейной коллекции, рушники, постельное белье и платки.
Первые упоминания об одном из самых необходимых предметов быта датируются 10 февраля 1636 года. С того момента утюг прошёл долгий путь развития – от углевого и газового до электрического и парового.
Здесь же представлены деревянные валька и рубель, которые использовали для глажки белья до появления утюга в привычном нам виде. Выставка «390 лет утюгу» продлится до 15 февраля.