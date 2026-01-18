Новые знаки и повышение штрафов: какие автоновшества вступили в силу в России

До 200 тысяч рублей штрафа за неправильную перевозку детей. Такое наказание с нового года предусмотрено для юридических лиц, если они игнорируют автокресла. Нарушать стало дороже и обычным водителям, а вот самозанятых таксистов теперь приравняли к должностным лицам, что тоже повлечет большую административную ответственность. А ещё с 1 января 2026 года в стране вступил в силу национальный стандарт для дорожных знаков, который подразумевает введение более 60 новых указателей и табличек.

8 утра. Экипаж уфимского полка ДПС выдвигается на улицу Заки Валиди. Локация и время выбраны неслучайно – рядом школа и детский сад. Вероятность остановить автомобиль, в котором маленькие пассажиры, высокая. Начиная с 8 декабря прошлого года, в республике проходит профилактическая акция «Не губи ребёнка, пристегни». Основная цель – предотвращение нарушений правил перевозки детей, сокращение числа погибших и получивших травмы несовершеннолетних пассажиров.

В одной из патрульных машин пример того, как правильно должен перевозится ребёнок. Полицейские специально с собой возят детское кресло, чтобы в случае необходимости продемонстрировать. Правда, вместо настоящего ребёнка здесь обычная кукла.

С нового года, а точнее, с 9 января в России увеличился штраф за нарушение правил безопасности при перевозке детей. Если раньше за отсутствие автокресла или специального удерживающего средства размер наказания был три тысячи рублей, теперь придётся заплатить пять тысяч. Для должностных лиц сумма штрафа выросла вдвое – с 25 до 50 тысяч рублей.

Это же безопасность людей, детей, соответственно, я согласен с этим, что все равно надо смотреть. Потому что очень много аварий, несчастных случаев, людей теряют, детей. Чтобы этого не было, надо, конечно, придерживаться ПДД и, соответственно, требований, которые сегодня есть. Как они говорят, это кровью написано. Насих Гайфуллин, водитель такси

Именно таксистов новые изменения коснулись в большей степени. Самозанятые водители теперь несут ответственность как должностные лица. А это значит, что за нарушение правил перевозки детей штраф будет не как для физлиц, а в 10 раз больше – 50 тысяч рублей.

По-другому никак, потому что некоторые таксисты просто соглашаются и везут детей. Сама не раз вызывала, и без кресла приезжали. Сейчас так не будет, наверное, если будет повышение, то вряд ли. Карина Щавелева, автовладелец

Для юридических лиц, которые занимаются перевозкой пассажиров, административное наказание тоже ужесточили. Теперь не 100, а 200 тысяч рублей.

Закон направлен на то, чтобы сделать правила перевозки детей максимально строгими и не допускать халатности. В 2025 году на дорогах республики зарегистрировано 159 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 10 детей погибли и 169 получили травмы различной степени тяжести. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям группы пропаганды БДД Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Повышение суммы штрафа на неправильную перевозку детей – это лишь одно из новшеств. С 1 января 2026 года в Росси принят ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. К примеру, появилась табличка «Глухие», информирующая о слабослышащих или неслышащих пешеходах. А вот на знаке «Парковка» теперь может быть указан способ постановки автомобиля на стоянку, что до этого дублировалось дополнительной табличкой. На щите с указателем «Искусственная неровность» теперь водители смогут увидеть и «Рекомендуемое ограничение скорости».

Цель одна, простая: задача – снизить визуальный шум, то есть демонтаж произойдет части избыточных знаков. К примеру, Москва собирается процентов 10 знаков после введения этих информационных знаков, уже сократить. Олег Арефьев, руководитель научно-исследовательского центра развития транспортных систем

Изменены и правила применения указателей. Перед некоторыми регулируемыми перекрестками в населенных пунктах разрешено не ставить знак «Стоп-линия», достаточно разметки. Сама же табличка теперь может применяться и в вертикальном исполнении. Помимо обновления дорожных знаков, в этом году в Башкортостане намерены продолжить работу в рамках реализации проекта «Интеллектуальные транспортные системы».

Мы также продолжим модернизацию светофорных объектов, будем устанавливать контролеры потока автомобилей, наносить дорожную разметку, будь то во дворах, около школ. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан