В Башкирии крещенские купания собрали более 15 800 человек

К 8:00 утра 19 января в традиционных крещенских купаниях на территории Башкирии приняли участие уже более 15 800 человек. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

По его словам, наибольшая активность была зафиксирована в Уфе, где в купели окунулись более 3 600 человек. Также в числе лидеров оказались Ишимбайский район — свыше 1300 участников, Благовещенский район — более 1000 человек.

Глава ведомства, также совершивший омовение, призвал граждан выбирать для купаний только официально оборудованные и согласованные места, где будут дежурить спасатели и медики.