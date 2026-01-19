В Башкирии волонтёры спасают рыб от гибели из-за нехватки кислорода

Волонтеры по всей республике спасают рыбу в водоёмах. Зима – серьезное испытание для подводных обитателей. Толстый лед и снег перекрывают доступ кислорода в воду, что для рыб губительно. Чтобы не допустить этого, в Аургазинском районе организовали масштабную экологическую акцию.

Это не прорубь для зимней рыбалки, а, скорее, наоборот – окно жизни для подводных обитателей. Такие лунки спасают рыбу от гибели. Во время зимних холодов чешуйчатые могут просто задохнуться от нехватки кислорода.

На озере Олокуль спасать рыб вышли десятки волонтеров из числа местных жителей. Мастер-класс для добровольцев проводит советник министра природопользования и экологии Башкортостана Мидхат Хасанов. Он организует подобные акции уже почти два десятилетия.

Эффект от работы виден сразу. С помощью подводной камеры волонтеры наблюдали, как к свежим струям кислорода подплывали карпы. А значит, работа проделана не зря. Параллельно приводили в порядок прибрежную зону, убирая сухостой.