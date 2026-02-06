В Башкирии волонтёры помогли отцу участников СВО

В деревне Верхние Услы Стерлитамакского района волонтёры и студенты пришли на помощь отцу двух участников специальной военной операции.

Активисты местного отделения волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова вместе с отрядом «Крылья надежды» Стерлитамакского межотраслевого колледжа расчистили от снега подъезд, двор и хозяйственные постройки у дома Геннадия Адиатуллина.