В Башкирии волонтёры помогли отцу участников СВО

В деревне Верхние Услы Стерлитамакского района волонтёры и студенты пришли на помощь отцу двух участников специальной военной операции.
Активисты местного отделения волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова вместе с отрядом «Крылья надежды» Стерлитамакского межотраслевого колледжа расчистили от снега подъезд, двор и хозяйственные постройки у дома Геннадия Адиатуллина.
Эта акция – часть системной работы по поддержке семей мобилизованных, где практическая помощь сочетается с моральной поддержкой и общественным признанием их вклада в защиту Отечества.