Криминальный лидер и его банда предстанут перед судом в Башкирии

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества и совершении ряда тяжких преступлений. Как сообщили в пресс-службе ведомства, перед судом предстанут четверо местных жителей от 18 до 47 лет, среди которых 47-летний лидер группировки.

По версии следствия, обвиняемый, имея высокий статус в уголовной среде, с января 2022 года создал структуру управления преступниками: назначал ответственных за «участки», распределял доходы и разрешал конфликты. При этом он лично участвовал в нападениях.

Так, в мае 2022 года главарь устроил драку в кафе в одном из населенных пунктов Зианчуринского района, избив мужчину кулаками и подручными предметами. А летом 2024 года в селе Кудеевский Иглинского района члены группировки напали на семью, отдыхавшую у водоема. Злоумышленники угрожали пострадавшим газовым пистолетом и собакой бойцовской породы. В результате пострадали четверо взрослых, двоим из которых был причинен вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.