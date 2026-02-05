Перед судом предстанет женщина, напавшая на участкового в Башкирии

В Баймакском районе перед судом предстанет местная жительница. Ей предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику полиции и умышленном повреждении чужого имущества.

Как сообщили в прокуратуре, конфликт произошел в ноябре прошлого года, когда участковый прибыл к ней домой для проверки заявления. Женщина отказалась давать объяснения, набросилась на полицейского с нецензурной бранью. В итоге ее задержали. Позже, находясь в служебном автомобиле, она ударила водителя-полицейского по руке, что привело к ДТП.