В Башкирии более 18 тыс. жителей окунулись в иордани

Более 18 тысяч жителей республики в честь праздника окунулись в иордани. Сегодня православные отмечают Крещение. Во всех церквях прошли богослужения. В Уфе после литургии верующие прошли Крестным ходом до места крещенских купаний. Окунуться в ледяную воду и очиститься от грехов смогли сегодня и заключённые. Купели организовали и в исправительных учреждениях.

Примерно в 10 утра, сразу после праздничного Богослужения, верующие отправляются в Крестный ход. От Сергиевского собора в Уфе им предстоит пройти до ближайшей иордани. Это подготовленная купель рядом с бассейном «Юность», поэтому основной маршрут пролегает по Набережной реки Белой.

Тем временем на берегу Белой, не дожидаясь участников шествия, верующие уже окунаются в иордани. Здесь дежурят врачи и работники Управления гражданской защиты Уфы. Такая поддержка со стороны экстренных служб позволяет избежать несчастных случаев.

Главной традицией Крещения является освящение воды в храмах и природных водоёмах. Купание в проруби или омовение водой из источника в этот день, уверены верующие, очищает от болезней и злых духов.

Пусть не в открытый водоём, но тоже в ледяную и освящённую воду. Для заключённых исправительных учреждений организовали купели прямо на территории колоний.

В исправительной колонии №3 в праздничном Богослужении приняли участие порядка 20 осужденных. Сразу после литургии и освящения купели верующие приступили к окунанию. Среди отбывающих срок и Кирилл Брынцев. По его словам, мужчина и раньше тяготел к религии, однако, попав за решётку, он ещё больше переосмыслил свою жизнь.