Более 26 тысяч человек: в Башкирии озвучили итоги крещенских купаний

В Башкирии подвели итоги традиционных крещенских купаний. По данным Госкомитета РБ по ЧС, в них приняли участие 26 231 человек.

Было подготовлено 99 официальных иорданей, что на 7 больше, чем годом ранее. Наибольшую активность проявили в Уфе, где окунулись 6 695 жителей и гостей города. Безопасность обеспечивали 1120 спасателей и 319 единиц техники.

Несанкционированных мест для купаний не выявили. Благодаря слаженной работе служб, происшествий и пострадавших зафиксировано не было. Все мероприятия прошли в штатном режиме.