В Башкирии экономисты и бизнесмены прокомментировали повышение НДС

С 1 января в стране увеличился налог на добавленную стоимость. Ставка выросла с 20 до 22%. При этом сохраняется пониженная ставка НДС в 10% на социально значимые товары – продукты, лекарства, детские товары и др., перечень которых предусмотрен Налоговым кодексом страны. При этом шокового скачка цен не будет, уверены эксперты.

Каждая деталь вырезается по шаблонам. В помощь хоть и есть станки, но каждый мебельщик должен иметь и меткий глаз. В цехе отдыхать некогда: заказы не терпят просрочек. Предприниматель из Шаранского района Руслан Шакиров говорит, что в Новый год вошли и с новыми ценами.

А вот мастер из Чишмов Регина Габбасова благодаря адресной социальной поддержке смогла развить своё дело – студию машинной вышивки. Одежда, головные уборы, валенки – рисунки создаются везде. Регина участвует в благотворительной и волонтёрской деятельности и пока что не будет менять свой прайс.

Эксперты отмечают, что ценового шока не будет – резкого роста не предвидится. За этим следят как региональные ведомства, так и антимонопольная служба. В регионе даже отмечается рост потребления продуктов. Есть конкуренция, тем более что широко представлены республиканские производители, а повышение ставки НДС не заставит ценники укрупняться в разы.

Эксперты отмечают, что в конце 2025 года небольшой рост уже был на мясную и молочную продукции, фрукты. В регионе жителям доступны разные варианты приобретения продуктов, например регулярные сельхозярмарки.