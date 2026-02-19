Эксперты прокомментировали улучшение позиций Башкирии в Нацрейтинге качества жизни

По итогам прошлого года Башкортостан поднялся на одну строчку в Национальном рейтинге качества жизни и занял девятое место. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава республики Радий Хабиров. Результаты исследования накануне представили Президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Учли 149 показателей по 12 направлениям разных сфер жизни. Среди них жилищные условия, работа и свое дело, благоустройство, экология, безопасность, семья. Все ключевые показатели рейтинга качества жизни в Башкортостане оказались выше среднего по стране. Как отметил руководитель региона, Башкортостан сохраняет положительную динамику: в прошлом году республика впервые вошла в десятку регионов с высоким качеством жизни. Максимум усилий будет приложено и в дальнейшем, заверил Радий Хабиров.

Это закономерный результат системной работы, показатель того, что управленческие решения конвертируются в реальные улучшения, и всё это для людей. Все показатели синхронизированы с национальными целями развития страны. В 2025 году в рамках нацпроектов были построены и отремонтированы школы, поликлиники, благоустроены общественные пространства и всё это напрямую влияет на качество жизни. Альбина Касимханова, региональный сервисный уполномоченный, советник Республики Башкортостан по развитию социальной политики