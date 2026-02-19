Эксперты прокомментировали улучшение позиций Башкирии в Нацрейтинге качества жизни

По итогам прошлого года Башкортостан поднялся на одну строчку в Национальном рейтинге качества жизни и занял девятое место. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава республики Радий Хабиров. Результаты исследования накануне представили Президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Учли 149 показателей по 12 направлениям разных сфер жизни. Среди них жилищные условия, работа и свое дело, благоустройство, экология, безопасность, семья. Все ключевые показатели рейтинга качества жизни в Башкортостане оказались выше среднего по стране. Как отметил руководитель региона, Башкортостан сохраняет положительную динамику: в прошлом году республика впервые вошла в десятку регионов с высоким качеством жизни. Максимум усилий будет приложено и в дальнейшем, заверил Радий Хабиров.
Один из новых пунктов рейтинга – поддержка участников СВО и их семей. По этому показателю республика занимает очень высокие позиции. Сейчас для участников спецоперации и их семей действует 55 мер поддержки. Также в фокусе рейтинга – оценка положения многодетных семей, молодёжи и людей с инвалидностью. Башкортостан – один из первых субъектов, где ежегодно проводят масштабный инклюзивный форум «Ломая барьеры». Эксперты АСИ выделили успешность федеральных практик, которые внедряются Башкортостаном, среди них – Национальная киберфизическая платформа «Берлога», виртуальные туры по инвестиционным площадкам в формате 360° и развитие придорожного сервиса.