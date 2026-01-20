В Уфе спасли женщину с разрывом аорты

В Республиканском кардиологическом центре спасли женщину с разрывом грудного отдела аорты. Без оказания экстренной помощи это состояние могло стать причиной летального исхода. Но бригаде врачей удалось восстановить кровоснабжение и выполнить протезирование.

Первое января, но новогодняя ночь оказалась совершенно не праздничной для жительницы Туймазинского района. 53-летнюю женщину госпитализировали в Республиканский кардиоцентр в тяжелом состоянии. Организм был на грани: падало давление, отказывали органы. Кардиохирурги сотворили чудо: заменили повреждённый участок аорты на искусственный протез. А для спасения почек одновременно установили специальные стенты – так восстановили кровоток.

У грудной аорты сложное строение, с ответвлениями сосудов. У каждого они расположены по-своему. Поэтому эндопротезы изготавливают индивидуально. Точные копии – 3D-модели артерии – разрабатывают и в лаборатории аддитивных технологий Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

Хоть технологии и не стоят на месте, но чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и выявить уже имеющиеся заболевания, врачи напоминают о своевременном прохождении диспансеризации.

Так, например, 69-летний Александр Селянин приехал на плановую операцию из Дуванского района, но с другим диагнозом. Обойдя поражённый участок, врачи создали новый путь и восстановили кровоток к сердечной мышце. Мужчина уже готовится к выписке.

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности во всём мире. Последовательная госполитика по борьбе с ними даёт результаты.