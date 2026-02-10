В Уфе спасли 85-летнюю пациентку с редким заболеванием легкого

Образование обнаружили случайно во время плановой флюорографии. Пациентка жаловалась на одышку, головокружение и боли в груди.

Хирурги провели операцию под рентген-контролем, используя катетер для доступа к аномальному сосудистому образованию. С помощью специальных клеевых композиций они полностью остановили кровоток в пораженных артериях.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день самочувствие женщины значительно улучшилось, а через неделю ее выписали из больницы. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и ведет активный образ жизни.