В Уфе спасли 85-летнюю пациентку с редким заболеванием легкого

В уфимской Республиканской клинической больнице им. Куватова врачи провели сложную операцию 85-летней женщине с редкой сосудистой патологией — артериовенозной мальформацией правого легкого.

Фото №1 - В Уфе спасли 85-летнюю пациентку с редким заболеванием легкого

Образование обнаружили случайно во время плановой флюорографии. Пациентка жаловалась на одышку, головокружение и боли в груди.

Хирурги провели операцию под рентген-контролем, используя катетер для доступа к аномальному сосудистому образованию. С помощью специальных клеевых композиций они полностью остановили кровоток в пораженных артериях.

пресс-служба Минздрава РБ

Операция прошла успешно. Уже на следующий день самочувствие женщины значительно улучшилось, а через неделю ее выписали из больницы. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и ведет активный образ жизни.

Фото: Минздрав РБ.

