В Уфе спасли 85-летнюю пациентку с редким заболеванием легкого

В уфимской Республиканской клинической больнице им. Куватова врачи провели сложную операцию 85-летней женщине с редкой сосудистой патологией — артериовенозной мальформацией правого легкого.
Образование обнаружили случайно во время плановой флюорографии. Пациентка жаловалась на одышку, головокружение и боли в груди.
Операция прошла успешно. Уже на следующий день самочувствие женщины значительно улучшилось, а через неделю ее выписали из больницы. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и ведет активный образ жизни.
Фото: Минздрав РБ.