В Уфе спасают орлана-белохвоста с огнестрельными ранениями

Краснокнижного орлана-белохвоста, найденного с огнестрельными ранениями в Оренбургской области, доставили в Уфу для спасения и сложного лечения. Птицу, получившую тяжелые травмы, в ночь на 20 января забрали из Новоорска сотрудники Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Прибыв в башкирскую столицу, орлан прошел первичное обследование. Выяснилось, что у него множественные огнестрельные ранения, переломы обоих крыльев, а также пули в области шеи и грудной клетки. Сейчас в первую очередь необходимо стабилизировать состояние птицы. Только после этого ветеринары смогут провести одну или несколько операций, необходимых для спасения жизни краснокнижного пациента.