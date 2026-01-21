В Уфе спасают орлана-белохвоста с огнестрельными ранениями

Краснокнижного орлана-белохвоста, найденного с огнестрельными ранениями в Оренбургской области, доставили в Уфу для спасения и сложного лечения. Птицу, получившую тяжелые травмы, в ночь на 20 января забрали из Новоорска сотрудники Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Прибыв в башкирскую столицу, орлан прошел первичное обследование. Выяснилось, что у него множественные огнестрельные ранения, переломы обоих крыльев, а также пули в области шеи и грудной клетки. Сейчас в первую очередь необходимо стабилизировать состояние птицы. Только после этого ветеринары смогут провести одну или несколько операций, необходимых для спасения жизни краснокнижного пациента.
Желающие могут перевести посильную сумму для проведения хирургического вмешательства птице по номеру телефона 8-917-455-17-77 (Дмитрий) с пометкой «на операцию орлану».