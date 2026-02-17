В Уфе прошел конкурс чтецов Корана среди незрячих и слабовидящих

Коран на кончиках пальцев: в столице республики прошел первый городской конкурс по чтению священной книги среди незрячих и слабовидящих. Участие в нем приняли более 30 человек – как дети, так и взрослые.

Юные конкурсанты аят для чтения выбирали самостоятельно, взрослые же зачитывали предложенный жюри отрывок из «Аль-Бакары» – второй суры Корана. Кто-то делал это с помощью специальной аппаратуры, кто-то – подушечками пальцев, по Брайлю. Участников оценивали по точности произношения, эмоциональной выразительности и технике чтения по рельефно-точечному шрифту.