В Башкирии ожидается аномально холодная погода

На Башкортостан надвигаются сильные морозы. С 22 по 26 января в регионе ожидается аномально холодная погода из-за проникновения арктической воздушной массы. По прогнозам синоптиков, средние температуры будут на 6-12 градусов ниже климатической нормы. Столбик термометра местами опустится до -35 градусов.
В связи с понижением температуры Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям призывает жителей обратить внимание на соблюдение правил пожарной безопасности. В случае экстренных ситуаций звонить по телефону 112.