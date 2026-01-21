В Башкирии ожидается аномально холодная погода

На Башкортостан надвигаются сильные морозы. С 22 по 26 января в регионе ожидается аномально холодная погода из-за проникновения арктической воздушной массы. По прогнозам синоптиков, средние температуры будут на 6-12 градусов ниже климатической нормы. Столбик термометра местами опустится до -35 градусов.