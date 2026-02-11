Потепление отменяется: в Башкирию пришли холода

Сегодня, 11 февраля, столбики термометров опустятся до -22, -27°С. Днем температура будет колебаться в пределах -12, -17°С. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, переходящий на юго-западный, умеренный.

В четверг, 12 февраля, осадков не ожидается, однако морозы сохранятся. Ночью температура составит -15, -20°С, а на юго-востоке республики — до -25°С. Днем воздух прогреется до -9, -14°С. Ветер юго-западный и южный, днем местами порывистый.