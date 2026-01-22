В рамках регионального дня третьего Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» Мелеузовский район представит опыт реализации программы «Наше село». Форум пройдёт в Уфе 28-30 января и продемонстрирует достижения в сфере экономического развития региона.
В каждом из 16 сельских поселений Мелеузовского района имеются проблемы местного значения, не требующие масштабных вложений, но значимые для жителей. Для таких инициатив вполне уместно использование средств местного бюджета.
До старта проекта «Наше село» жители уже накопили внушительный опыт успешной реализации программы поддержки местных инициатив. Эти проекты схожи, алгоритм подготовки, этапов реализации и привлечения средств в муниципальном проекте такой же, только без участия республиканского бюджета.