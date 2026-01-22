Мелеузовский район представит опыт реализации программы «Наше село»

В рамках регионального дня третьего Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» Мелеузовский район представит опыт реализации программы «Наше село». Форум пройдёт в Уфе 28-30 января и продемонстрирует достижения в сфере экономического развития региона.

В каждом из 16 сельских поселений Мелеузовского района имеются проблемы местного значения, не требующие масштабных вложений, но значимые для жителей. Для таких инициатив вполне уместно использование средств местного бюджета.