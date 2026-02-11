В Баймакском районе артисты представили концерт в рамках конкурса «Трезвое село»

Коллектив художественной самодеятельности из села Мерясово вновь подтвердил, что является хранителем живых традиций. Команда представила яркую программу «Дружная семья – краса страны» в рамках смотра сельских поселений.
Артисты-самородки не только исполнили песни и танцы, но и оживили для зрителей старинные башкирские обряды: вечерние посиделки, свадебный ритуал «Һыу юлы» и встречу невестки в новом доме.
Своим выступлением, посвящённым семейным ценностям, мерясовцы, претендующие на звание «Трезвое село», подчеркнули главную тему смотра – единство народов России и крепкую семью. Особую значимость событию придало участие главы поселения, ветерана СВО Шамиля Надербаева. Итогом смотра станет гала-концерт 13 февраля в районном доме культуры.