В Уфе водитель «Газели» сбил 8-летнего ребенка

Вчера, 21 января, около 16:00 в Уфе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Подробности сообщили в столичной ГАИ.

По информации ведомства, 42-летний водитель автомобиля «Газель Некст», двигаясь по улице Степана Кувыкина со стороны улицы Рабкорова, совершил наезд на 8-летнего ребенка. Известно, что он переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате происшествия несовершеннолетний с травмами был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи его отпустили. По факту ДТП начато административное расследование.