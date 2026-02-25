Врачи Уфы удалили у 14-летнего ребёнка ребро с опухолью

Врачи детской больницы №17 в Уфе провели успешную операцию по удалению опухоли у 14-летнего ребёнка.
В ходе медицинского осмотра у юного пациента диагностировали остеохондрому ребра — доброкачественное костно-хрящевое образование. Со временем образование показало рост. Было принято решение о частичном удалении ребра вместе с опухолью.
Операция была выполнена с использованием эндовидеоассистирования — современного и малоинвазивного метода, который значительно снижает риск травмы и обеспечивает более быстрое восстановление. Врачи отметили, что, хотя остеохондрома является доброкачественной, есть риски перелома основания опухоли при нагрузке или травме, что может привести к травмированию внутренних органов, ограничению дыхания и движений, а также, в редких случаях, перерождению в злокачественную опухоль.
Сейчас пациент выписан и находится под наблюдением врачей амбулаторно.
Фото: министерство здравоохранения РБ.