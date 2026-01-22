Башкирия начала поставлять буздякские консервы в Китай

Продукцию Буздякского консервного комбината начали поставлять в Китай. Первая пробная партия уже отправилась в Поднебесную. Тем самым предприятие расширяет территорию для экспорта. Сейчас буздякская продукция уже стабильно попадает на прилавки магазинов ряда стран.

На стол покупателей он попадёт уже в более привычном виде. Не так давно был проведен ребрендинг, но узнаваемые черты в упаковке сохранили. Логотип знаком не только жителям республики. К примеру, эта партия отправится в магазины за рубеж. Проблем со спросом нет, а вот кадров не хватает.

Идёт сотрудничество с колледжами и вузами. Молодых специалистов сразу готовят к работе на комбинате. Сейчас здесь выпускают более ста видов продукции: протёртые ягоды, супы, различные соусы и, конечно, соки. Их, наряду с томатным соусом, уже не одно десятилетие любят покупатели. И поклонников становится всё больше.

Во многом увеличение мощностей требуется и в связи ростом экспорта. Для этого было построено и новое овощехранилище. Сырье производства либо местных фермеров, либо из соседних областей.

Огнём она, несмотря на название, не дышит, а вот микроклимат создаёт нужный, чтобы овощи попадали в консервы хорошего качества. Сейчас продукцию можно найти не только в крупных супермаркетах республики, но и в других странах: в Казахстане, Туркменистане, Армении, Грузии. Недавно первая партия была отправлена и в Китай – это пробная поставка.