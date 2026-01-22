Экспорт рапсового масла из Башкирии в Китай вырос почти на 60%

Около 15 тысяч тонн собственной продукции в Поднебесную. За прошедший год экспорт рапсового масла из Башкортостана в Китай вырос почти на 60%. Такой рост в региональном управлении Россельхознадзора объяснили рекордным урожаем масличных культур.

Башкирская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных. Именно эта организация в регионе проводит исследования рапсового масла перед отправкой на экспорт. Правда, контроль качества продукта начинается даже не с сырья, а с поля. Специалисты лаборатории выезжают непосредственно на засеянные площади, чтобы на этапе развития растений отследить качество.

Нерафинированное рапсовое масло Китай покупает прежде всего для пищевых целей. Поэтому особое внимание – безопасности продукта. Его проверяют также на наличие бензапирена, остаточного количества пестицидов и тяжёлых металлов. Всего в 2025 году специалисты лаборатории исследовали 1675 партий продукта. Управлением Россельхознадзора по Башкортостану проконтролировано порядка 15 тысяч тонн рапсового масла, подготовленного для экспорта в Китайскую Народную Республику.