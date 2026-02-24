В Башкирии задержали почти 60 нетрезвых водителей

Почти 60 нетрезвых водителей задержано на дорогах республики за время профилактического рейда «Трезвый водитель». Как сообщили в Госавтоинспекции, особо отличились автомобилисты в Октябрьском и Куюргазинском районе.
В первом случае 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попался сотрудникам на «Ниссане», во втором женщина за рулем «Лады Гранты» превысила норму почти в два раза. Обе машины отправились на спецстоянку, а водителям теперь грозит лишение прав.
Госавтоинспекция республики призывает не рисковать жизнью и не садиться за руль в нетрезвом виде.