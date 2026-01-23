В Башкирии браконьер незаконно добыл лося

В Кушнаренковском районе во время новогодних рейдов задержали охотника, незаконно добывшего лося. Ущерб, причиненный животному миру, оценили в 240 тысяч рублей.

Всего за праздничные дни охотничьи инспекторы зафиксировали 6 нарушений. Чаще всего охотники не имели при себе разрешительных документов либо находились в транспортных средствах с расчехленным и заряженным оружием.

По данным Минэкологии, в Башкирии официально зарегистрировано более 80 тысяч охотников. Ежегодно в новогодний период фиксируется порядка 30 нарушений правил охоты, причем около десяти из них содержат признаки уголовных преступлений.