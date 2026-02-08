Троих заблудившихся в ночном лесу спасли в Башкирии

В ночь на 8 февраля в Стерлитамакском районе троим людям потребовалась помощь спасателей. Они заблудились в густом лесу около СНТ «Химик».

Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, две женщины и мужчина, пытаясь выйти к дороге, чтобы уехать домой, сбились с пути и начали ходить по кругу. После нескольких неудачных попыток они вызвали экстренные службы.

Спасатели оперативно организовали поиски. Вскоре группа обнаружила людей в одном из садовых домиков, где те укрылись от ночного холода.

Поскольку подъехать к месту на автомобиле было невозможно, для эвакуации привлекли снегоходы. Спасатели совместно с полицейскими вывезли их на автомобильную дорогу. К счастью, помощь медиков не потребовалась.