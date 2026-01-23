«Лада Веста» и «БМВ» не поделили дорогу в Уфе

В Уфе накануне вечером, 22 января, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около 23:00 на улице Ленина напротив дома 5/1.

По данным ГАИ, водитель за рулем «Лады Веста», двигаясь по улице Ленина в сторону Октябрьской революции, при развороте столкнулся с «БМВ 320». Второй автомобиль двигался в попутном направлении под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «БМВ» получил травмы и обратился в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили.

По факту происшествия начато административное расследование.