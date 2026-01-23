Уфимцы стали меньше употреблять алкоголь

В Уфе зафиксировали снижение объема продаж алкогольной продукции. Так, в 2025 году было реализовано 16 млн литров алкоголя, что на 10% меньше показателей 2024 года.
В администрации отметили, что эта положительная динамика соответствует общероссийской цели по сокращению потребления алкоголя, что является научно доказанным способом профилактики серьезных заболеваний.
Кроме того, в городе более 15 лет работает Социально-реабилитационный центр, где оказывают помощь в безопасном вытрезвлении. Специалисты центра регулярно выезжают в школы и на предприятия, организуют встречи с наркологами, помогают с госпитализацией тем, кто решил бороться с зависимостью.
Для тех, кто хочет оценить последствия употребления алкоголя для здоровья, работают федеральная горячая линия 8 800 200 0 200 и центры здоровья по всей стране.