Уфимцы стали меньше употреблять алкоголь

В Уфе зафиксировали снижение объема продаж алкогольной продукции. Так, в 2025 году было реализовано 16 млн литров алкоголя, что на 10% меньше показателей 2024 года.

В администрации отметили, что эта положительная динамика соответствует общероссийской цели по сокращению потребления алкоголя, что является научно доказанным способом профилактики серьезных заболеваний.

Кроме того, в городе более 15 лет работает Социально-реабилитационный центр, где оказывают помощь в безопасном вытрезвлении. Специалисты центра регулярно выезжают в школы и на предприятия, организуют встречи с наркологами, помогают с госпитализацией тем, кто решил бороться с зависимостью.