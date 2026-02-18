Цветок Коко Шанель расцвел в Уфе раньше обычного

В Ботаническом саду Уфы раньше срока зацвела капризная японская камелия. Обычно массовое цветение приходится на март, но в этом году растение порадовало сотрудников уже в феврале.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ботанического сада-института, эти камелии выращены из португальских семян 2018 года. Растения очень медленно развивались — первые цветы появились только через пять лет. А поскольку в природе их опыляют насекомые, в оранжерее эту работу выполняют ученые вручную.

Камелии с уникальным генетическим набором используют для выведения новых сортов. А еще этот цветок прославила Коко Шанель, сделав его символом своего бренда.