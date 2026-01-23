В Башкирии стартовали матчи Ночной волейбольной лиги

В Башкортостане стартовали матчи нового сезона Ночной волейбольной лиги. Это турнир среди команд органов государственной власти, правоохранительных органов и крупных предприятий республики.

В октябре прошлого года начали свое выступление волейболисты-любители в турнире «Лига Башкирии». Там провели уже 14 туров, а в Ночной лиге соревнования только стартовали. Команда «Администрации главы и Аппарата правительства» сыграла первый матч сезона против сборной УУНиТ, для которых этот поединок был вторым в новом сезоне.