В Башкирии стартовали «Гризодубовские чтения»

Валентина Гризодубова – легендарная летчица, Герой Советского Союза, организатор антифашистского комитета советских женщин. В этом году организации исполняется 85 лет со дня основания. Союз является продолжателем работы этого исторического комитета.

На заседании были представлены обстоятельные доклады о героях войны и тыла, уроженцах Башкортостана: Магубе Сыртлановой, Наталии Ковшовой, Банат Батыровой, Хылу Ахметовой. Их жизненный и трудовой путь можно назвать примером беззаветной преданности Родине, патриотизма. Женщины и сегодня достойно продолжают путь наших легендарных личностей: с первого дня спецоперации работают в военных госпиталях, готовят гуманитарный груз.