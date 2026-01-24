Школьник из Башкирии пожаловался главе Лиги безопасного интернета на холод в классе

На плохое отопление в учебных учреждениях пожаловались ученики и родители из Красноярского края, ХМАО, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Ростовской, Челябинской и Тюменской областей и из Пермского края. Проблему с отоплением в школах подсветил и ученик из Башкирии. Жалобу на холод прислал ученик школы №2 из села Верхнеяркеево Илишевского района. Он заявил, что их заставляют посещать занятия при температуре воздуха -28°С и даже -30°С. При этом классы, по словам школьника, не отапливаются.