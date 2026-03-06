В Уфе школьники учатся управлять БПЛА с 5-го класса

Школьники Уфы осваивают профессии будущего уже сегодня. В 107-м лицее управлять дронами учатся с 5-го класса. В рамках нацпроекта «Беспилотные системы» в учреждении заработал настоящий центр подготовки операторов БПЛА. Причем в современных реалиях навыки требуются не только в армии, но и в совершенно мирных профессиях.

Всего за два месяца шестиклассница Ярра Тимергазина уже разобралась в управлении беспилотником и даже проходит разные препятствия. Создавать, ремонтировать и летать на квадрокоптере в 107-м лицее учат со среднего звена в кружке при Центре беспилотных авиасистем.

Кроме военной сферы, коптеры активно используются повсеместно: в сельском хозяйстве, логистике, геодезии, мониторинге, киноиндустрии и даже в спасательных операциях.

В кружке ребятам дают знания педагоги с практическими навыками. Учитель лицея Айгуль Хуснуллина, например, два года назад прошла обучение по программе управления беспилотниками и понимает, как преподнести информацию легко и интересно.

Кабинеты БПЛА заработали в 2024-м – с начала учебного года в рамках нацпроекта «Беспилотные системы». И у каждого из них – своя задача: ремонтная, учебный кабинет, большая и малая полетные зоны – для тренировок. За компьютером ребята занимаются 3D-моделированием и анализом данных.