Прокуратура Башкирии проверит жалобы школьников на холод

Прокуратура Башкирии проверит информацию о жалобах школьников на холод в классах. Об этом сообщили в ведомстве.
Напомним, ученик школы №2 из села Верхнеяркеево Илишевского района прислал жалобу главе Лиги безопасного интернета о необходимости посещать школу в мороз без отопления в кабинетах.
Прокуратура даст оценку полноте принятых уполномоченными органами мер по обеспечению теплоснабжения здания школы, а также соблюдению требований законодательства и выполнению санитарно-эпидемиологических норм.