В Башкирии запустили откормочную площадку на 800 голов

В Иглинском районе запустили площадку для откорма крупного рогатого скота на 800 голов. В церемонии открытия участвовал вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Цель инвестпроекта – увеличить производство мяса и создать новые рабочие места. Предприятие направлено на обеспечение продовольственной безопасности. Фидлот оснастили механическим оборудованием с подогревом воды, соорудили металлические заборы, сама площадка под навесом полностью забетонирована.