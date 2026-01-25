В Уфе на Затонском шоссе столкнулись пять автомобилей

Вчера, 24 января, около 20:00 на Затонском шоссе Уфы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Подробности рассказали в столичной ГАИ.

По данным ведомства, водитель за рулем «Субару Форестер», двигаясь по Затонскому шоссе в сторону Базисного проезда, не справился с управлением и совершил наезд на движущийся в попутном направлении «Фольксваген Поло». От удара «Фольксваген» по инерции столкнулся с «Ауди А5».

Спустя непродолжительное время на том же участке дороги водитель автомобиля «Шевроле Вольт», применив резкое торможение, столкнулся с движущимся впереди «Шевроле Кобальт». От удара он по инерции столкнулся с «Лексус LX570».

В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.