В Башкирии автобус столкнулся с «десяткой»: есть погибшие

В Давлекановском районе сегодня, 13 февраля, произошло ДТП. Подробности сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
Так, около 8 утра на 62 км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись «ВАЗ-2110» и автобус «Ford Transit». Удар был такой силы, что водитель и пассажир легковушки скончались на месте до приезда медиков. В автобусе пассажиров не было.
На место ЧП для координации работы выехали полковник полиции Олег Дмитриев и прокурор района Тимур Каюмов. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.