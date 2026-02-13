В Башкирии автобус столкнулся с «десяткой»: есть погибшие

Так, около 8 утра на 62 км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись «ВАЗ-2110» и автобус «Ford Transit». Удар был такой силы, что водитель и пассажир легковушки скончались на месте до приезда медиков. В автобусе пассажиров не было.