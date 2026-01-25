В Башкирии отмечается рост числа пожаров

Страшнее пламени только рост происшествий и их последствия. В Башкортостане отмечается увеличение количества пожаров. За неполный январь зафиксировано уже свыше 270 случаев. Это на несколько десятков больше, чем за тот же период прошлого года. Люди остаются без крова. Есть погибшие. И главной причиной трагедий, как сообщают МЧС, становится человеческая беспечность.
10 дней пребывания в реанимации и больше 20 – в самом ожоговом центре. Сейчас Айрат Батыров самостоятельно встает с больничной койки и учится заново передвигаться. Конечно, не без помощи близких. Рядом с мужчиной круглосуточно дежурит супруга.
В новогоднюю ночь в деревне Шмидтово Айрат Батыров с братом отправились париться в баню, растапливали ее газовым баллоном, который взорвался от перегрева. Будучи в шоковом состоянии, мужчина успел закрыть баню, чтобы пламя не перекинулось дальше, одеться и даже отогнать машину. В четвертом часу утра братьев доставили в больницу.
За неполный январь в Башкортостане произошло свыше 270 пожаров, в которых погибли 11 человек. Жертв почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Основными причинами остаются неосторожное обращение с огнем, неисправность печей, дымоходов и электропроводки. Короткое замыкание, вероятно, и стало причиной сгоревшего практически дотла дома в Иглинском районе. Деревянный дом вспыхнул, как спичка, вспоминает хозяйка – многодетная мама Регина Юмасултанова. Семья праздновала день рождения старшего сына, в помещении было 8 человек. Пламя так быстро охватило входную группу, что спасаться пришлось через окно.
Люди не пострадали, но без жертв не обошлось: из горящего дома не успела выбраться кошка. После огня имущества не осталось, само жилье восстановлению уже не подлежит.
Трагедией едва не закончился и пожар в селе Чалмалы Шаранского района. Огонь вспыхнул в одной из комнат одноэтажного общежития, в котором также жили несколько семей.
Статистика по республике пока не утешает. В Башкортостане ежедневно происходят пожары. Особенно в морозы, когда вместе нагрузкой на сеть возрастают и риски.
Спецслужбы просят быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Не перегружать электросети, выключать обогреватели и другие приборы перед сном и выходя из дома. А еще не оставлять авто на проезжей части и не перекрывать проезды во дворах. От этого зависит, как быстро помощь доберется до тех, кто в ней остро нуждается.