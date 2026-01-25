В Башкирии отмечается рост числа пожаров

Страшнее пламени только рост происшествий и их последствия. В Башкортостане отмечается увеличение количества пожаров. За неполный январь зафиксировано уже свыше 270 случаев. Это на несколько десятков больше, чем за тот же период прошлого года. Люди остаются без крова. Есть погибшие. И главной причиной трагедий, как сообщают МЧС, становится человеческая беспечность.

10 дней пребывания в реанимации и больше 20 – в самом ожоговом центре. Сейчас Айрат Батыров самостоятельно встает с больничной койки и учится заново передвигаться. Конечно, не без помощи близких. Рядом с мужчиной круглосуточно дежурит супруга.

Состояние было тяжелое, был весь в ожогах, толком ничего не помню, потому что был в шоковом состоянии. Айрат Батыров, пациент Республиканского ожогового центра ГКБ №18

В новогоднюю ночь в деревне Шмидтово Айрат Батыров с братом отправились париться в баню, растапливали ее газовым баллоном, который взорвался от перегрева. Будучи в шоковом состоянии, мужчина успел закрыть баню, чтобы пламя не перекинулось дальше, одеться и даже отогнать машину. В четвертом часу утра братьев доставили в больницу.

Обширные ожоги на площади 80% I, II и III степени. Пациент поступал в крайнем тяжелом состоянии, в связи с чем был госпитализирован в отделение реанимации, к этому всему еще добавилась ингаляционная травма – у пациента был ожог верхних дыхательных путей. То есть госпитализировали в отделение реанимации и сразу начали интенсивную терапию. На данный момент если говорить, по большей площади уже все зажило, небольшие остаточные раны остались, и через несколько дней планируем выписку уже. Вадим Кильдияров, лечащий врач, хирург ожогового отделения Республиканского ожогового центра ГКБ №18

Стараюсь ходить, учиться заново ходить. Самое главное – это техника безопасности. Не суетиться, потому что это произошло в новогодней суете. Оставили баллончик, забыли убрать. Прежде всего – внимательность. Айрат Батыров, пациент Республиканского ожогового центра ГКБ №18

За неполный январь в Башкортостане произошло свыше 270 пожаров, в которых погибли 11 человек. Жертв почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Что касается детского ожогового травматизма, то на первое место, конечно, выходят ожоги горячей водой. Даже небольшая чашка горячего чая может привести к ожогам на площади 30%. У взрослых это ожоги пламенем и контактные ожоги. И часть из этих ожогов тяжелых получена в алкогольном опьянении. Руслан Гиматдинов, заведующий ожоговым отделением Республиканского ожогового центра №18

Основными причинами остаются неосторожное обращение с огнем, неисправность печей, дымоходов и электропроводки. Короткое замыкание, вероятно, и стало причиной сгоревшего практически дотла дома в Иглинском районе. Деревянный дом вспыхнул, как спичка, вспоминает хозяйка – многодетная мама Регина Юмасултанова. Семья праздновала день рождения старшего сына, в помещении было 8 человек. Пламя так быстро охватило входную группу, что спасаться пришлось через окно.

Люди не пострадали, но без жертв не обошлось: из горящего дома не успела выбраться кошка. После огня имущества не осталось, само жилье восстановлению уже не подлежит.

Трагедией едва не закончился и пожар в селе Чалмалы Шаранского района. Огонь вспыхнул в одной из комнат одноэтажного общежития, в котором также жили несколько семей.

Статистика по республике пока не утешает. В Башкортостане ежедневно происходят пожары. Особенно в морозы, когда вместе нагрузкой на сеть возрастают и риски.